Trabzon'da isabella üzümünün sofralara yolculuğu başladı

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da antioksidan özelliği dolayısıyla ekonomiye kazandırılan isabella üzümünün bugünlerde hasadına başlandı.

Sinop'tan Artvin'e kadar Karadeniz'de yetişen, halk arasında kokulu üzüm ve "ilaç üzüm" olarak bilinen isabella, bünyesinde bol miktarda resveratrol (kırmızı üzümlerden elde edilen ve antioksidan benzeri özelliklere sahip bir bitki bileşiği) ve antioksidan bulunduruyor.

Diğer üzüm türlerine oranla kendine has kokusu ve yoğun aromasıyla ön plana çıkan isabella, bugünlerde üreticilerine ekonomik katkı sağlayan ürün haline geldi.

İl genelinde üretiminin artırılması yönelik Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarım ve Orman Müdürlüğünce geçen yıl 400 dönüm alanda isabella üzümü üretimine destek protokolü imzaladı. - "Her yıl çiftçilere ücretsiz fidan dağıtımı yapılıyor" Trabzon'un en büyük ikinci ilçesi Akçaabat'ta da Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 4 yıldır çiftçilere ücretsiz fide dağıtılıyor.

Her geçen gün üretimi artan isabella üzümünde hasat dönemi ekim ayına kadar devam edecek. Sabahın ilk ışıklarında bahçeye inen üreticiler, narin yapısıyla meyvesine fazla dokunmadan bağlarda topladıkları üzümleri kasalara doldurup satışa hazır hale getiriyor. Yöre halkı tarafından meyve, meyve suyu, pekmez olarak tüketilen ve satışa sunulan isabella üzümü, 2022'de TTSO'nun girişimleriyle gece ve gündüz kremi olarak da kozmetik sektörüne giriş yaptı. - "Üretimde yaklaşık 20 bin tona ulaştık"

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AA muhabirine, bu yıl 2 bin 500 civarında isabella üzümü fidesi dağıttıklarını söyledi. Toprakla buluşan fidelerin meyve vermeye başladığını belirten Ekim, "Fideleri dağıttıktan sonra onların da ürünleri gelmeye başladı. Burada özel sektörle de koordinasyonumuz var. Çiftçimize hem topladıkları ürünü özel sektörde işletme hem de Akçahasat tesisimizde değerlendirme imkanı sunuyoruz." diye konuştu. Ekim, üretimde yaklaşık 20 bin tona ulaştıklarına işaret ederek, özel sektörün üretilen ürünlerin hemen hemen hepsini aldığını dile getirdi.

Kokulu üzüm üretimini artırmak istediklerini dile getiren Ekim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kokulu üzümün hem meyve suyu hem de farklı ürünler üretilmesinde belli bir aşamaya gelmesini hedefliyoruz. Kokulu üzüm bölgeye has bir ürün. O nedenle gelişmesi için gayret ediyoruz. Belediye olarak fideler üretip dağıtıyoruz. Çiftçimize bu yıl da hem diğer ürünlerde hem de kokulu üzümde dağıtmalarımız devam edecek." - "Hemen hemen 1,5-2 ton arasında ürün alıyoruz" Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde babasına ait üzüm bağlarında hasat için ter döken Ali Kamış da daha önce tarla olan bahçede ilk olarak kivi üretimi yaptıklarını söyledi.

Kivide bekledikleri verimi alamayınca bahçeye kokulu üzüm fideleri diktiklerini anlatan Kamış, "Olgunlaştıkça satıyoruz. Şu an burası 1 dönümlük alan. Evin yanında da 1 dönüm var. Olgunlaştıkça haftada bir topluyoruz." dedi. Kamış, yaklaşık 3-4 yıldır üzüm üretimi yaptıklarını kaydederek, "Hemen hemen 1,5-2 ton arasında ürün alıyoruz. Şu anda memnunuz." ifadesini kullandı. Bahçeyle ilgilenildiğinde daha yüksek verim alınabileceğine dikkati çeken Kamış, hasat sonrası üzümleri pazarcılara sattıklarını belirtti.