Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 100. yıl dönümü kutlandı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda organize edilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemine yönelik konuşmalar yapıldı.

Buradaki programın ardından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün üç kez geldiği kentte konakladığı, manevi miras açısından da öneme sahip Atatürk Köşkü'nde resepsiyon düzenlendi.

Vali Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kurulmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezileri kapsamında Trabzon'a da geldiğini aktardı.

Trabzon'un hem Türkiye'nin hem de Karadeniz'in çok önemli merkezlerinden birisi olduğunu belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atatürk'ün Trabzon'a gelişinde halkımızın ona gösterdiği sevgi ve coşku yüz yıl sonra dahi aynı heyecan ve bağlılıkla devam ediyor. Trabzon daima Cumhuriyeti'ne sahip çıkmış, Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayan öncü şehirlerden biri olmuştur. Atatürk, Trabzon'u 15 Eylül 1924 tarihinde ilk ziyaretinde, 'Beş sene önce ilk defa Samsun'a ayak bastığım zaman bana kalp kuvveti veren vatandaşlarımın ilk safında kahraman Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım' ifadeleriyle Trabzon'un ve halkımızın kahramanlığını dile getirmiş ve bu onuru bizlere bahşetmiştir."