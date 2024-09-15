Trabzonspor-Beşiktaş
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Papara Park
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Banza
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.