Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Banza
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile
Goller: Dk. 17 Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Dk. 39 Gedson Fernandes (Beşiktaş)
Kırımızı Kart: Dk. 13 Edin Visca (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Masuaka, Dk. 45+4 Al Musrati (Beşiktaş), Dk. 45+4 Enis Bardhi (Trabzonspor)
TRABZON
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