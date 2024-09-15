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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 21:13 Güncelleme: 15.09.2024 - 21:13
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Banza

        Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Joao ​​​​​​​Mario, Immobile

        Goller: Dk. 17 Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Dk. 39 Gedson Fernandes (Beşiktaş)

        Kırımızı Kart: Dk. 13 Edin Visca (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 15 Masuaka, Dk. 45+4 Al Musrati (Beşiktaş), Dk. 45+4 Enis Bardhi (Trabzonspor)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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