Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 90+5 Arif Boşluk), Okay Yokuşlu, Mendy, Visca, Bardhi (Dk. 46 Draguş-Dk. 90+5 Lundstram), Orsic (Dk. 46 Cihan Çanak-Dk. 90 Ozan Tufan), Banza (Dk. 80 Cham)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Dk. 79 Onur Bulut) , Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati (Dk. 67 Ernest Muçi) , Gedson Fernandes (Dk. 88 Salih Uçan), Rashica (Dk. 67 Semih Kılıçsoy) , Rafa Silva, Joao Mario, Immobile (Dk. 79 Mustafa Hekimoğlu)
Goller: Dk 17 Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Dk. 39 Gedson Fernandes (Beşiktaş)
Kırımızı kart: Dk. 12 Edin Visca (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Masuaku, Dk. 45+4 Al Musrati, Dk. 77 Mert Günok (Beşiktaş), Dk 45+5 Enis Bardhi, Dk. 84 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
TRABZON
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