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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 22:27 Güncelleme: 15.09.2024 - 22:27
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 90+5 Arif Boşluk), Okay Yokuşlu, Mendy, Visca, Bardhi (Dk. 46 Draguş-Dk. 90+5 Lundstram), Orsic (Dk. 46 Cihan Çanak-Dk. 90 Ozan Tufan), Banza (Dk. 80 Cham)

        Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Dk. 79 Onur Bulut) , Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati (Dk. 67 Ernest Muçi) , Gedson Fernandes (Dk. 88 Salih Uçan), Rashica (Dk. 67 Semih Kılıçsoy) , Rafa Silva, Joao ​​​​​​​Mario, Immobile (Dk. 79 Mustafa Hekimoğlu)

        Goller: Dk 17 Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Dk. 39 Gedson Fernandes (Beşiktaş)

        Kırımızı kart: Dk. 12 Edin Visca (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 15 Masuaku, Dk. 45+4 Al Musrati, Dk. 77 Mert Günok (Beşiktaş), Dk 45+5 Enis Bardhi, Dk. 84 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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