Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Beşiktaş maçının hakemine eleştiri:

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan'ı sert bir şekilde eleştirdi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Doğan, Edin Visca'nın kırmızı kart görmesinin ardından neredeyse 90 dakika 10 kişi mücadele veren takımını gönülden kutladığını söyledi.

Ertuğrul Doğan, kırmızı kart kararını doğru bulduğunu belirterek, "Visca çok beyefendi ve değerli oyuncu ama yanlışlıkla da yapsa böyle bir hareketten dolayı kırmızı kart görmesi doğruydu." ifadesini kullandı.

Maçın hakemi Ali Şansalan'ın takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandığını savunan Doğan, şöyle konuştu: "Çok ilginç bir şekilde hakem takdir haklarının tamamını, tamamına yakınını demiyorum tamamını Beşiktaş'tan yana kullandı. Anlamak gerçekten zor. Hele en sonlarda bir pozisyon var penaltı beklediği. Bence oyuncu kendini atıyor ve gerçekten ikinci sarı kart olması gerekirken, niyetini tam olarak ortaya koydu. Hakemin eksik yaptığı tek bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı hiç bu işlerde olmazdı, çok daha rahat olurdu. Sayın Federasyon Başkanımızın bu konuları düzelteceğine inancım tam. Çünkü gerçekten kendi evimizde tüm takdir haklarının başka bir takıma kullanılarak kaybedilmesi gerçekten çok enteresan."

Yaşananlara rağmen Beşiktaşlı futbolcuları da gönülden kutladığını dile getiren Doğan, mücadeleye gölge düşüren tek şeyin hakem ve kararları olduğunu ileri sürdü. -"Federasyon başkanımızla görüşeceğim" Ertuğrul Doğan, hakemle ilgili bir girişimlerinin olup olmayacağına yönelik soruya, "Konu çok sıcak daha. Ben federasyon başkanımızla görüşeceğim. Gerçekten Trabzonspor olarak çok ciddi sıkıntımız var. Federasyon başkanımız buraya gelirken de bu konulardaki iyi niyetinden eminiz. Ben bu konuların hepsine bir çözüm bulacağına inanıyorum." yanıtını verdi.