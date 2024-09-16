Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki maçta Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bronckhorst, zor bir deplasmana çıktıklarını belirterek, "Evinde güçlü olan bir takıma karşı yeni hocasıyla yeni bir başlangıç yapan bir takıma karşı oynadık." diye konuştu.

Maçın ilk 15 dakikasının beklekleri gibi geçtiğini aktaran Hollandalı teknik adam, "Tempolu ikili mücadelelerin olduğu bir ilk 15 dakikaydı. Rakibimiz için maçın değiştiği an 10 kişi kaldıkları kırmızı kart anı oldu. Kırmızı karttan sonraki 10-15 dakikalık süreçte iyi oynayamadık." ifadelerini kullandı.