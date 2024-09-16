Trabzonspor'dan "tatsız" başlangıç
SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de ilk 3 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, son 10 sezondaki en "tatsız" lig başlangıcını yaptı.
SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de ilk 3 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, son 10 sezondaki en "tatsız" lig başlangıcını yaptı.
Ligin ilk haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftayı bay geçen bordo-mavililerin üçüncü haftadaki Bellona Kayserispor karşılaşması da Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi.
İkas Eyüpspor ile dördüncü hafta deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, beşinci haftada kendi evinde Beşiktaş karşısında sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.
Bordo-mavili takım, ligde 10 sezon içerisinde ilk kez ilk 3 maçından galip gelemeyerek, 2014-2015 sezonundaki "tatsız" başlangıcını gerçekleştirdi.
2014-15 sezonunda ilk 5 haftada 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen Karadeniz ekibi, 6. haftada 3 puanla tanışmıştı.
- Şampiyonluk sezonu sonrası düşüş
Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-22 sezonundaki başlangıcını daha sonra hiç yapamadı.
2021-22 sezonunda ilk 3 haftada galip gelerek 9 puan çıkaran Trabzonspor, 2022-23 sezonunda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ile 6 puan, 2023-24 sezonunda 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3 puan, bu sezon da 3 beraberlikle 3 puan da kaldı.
- Tek gollü dönem
Trabzonspor, ligin ilk 3 haftasında sadece 1 gol atarken kalesinde 1 gol gördü.
Bordo-mavililer, Net Global Sivasspor ve İkas Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalarak hem rakip kalede hem kendi kalesinde ilk golleri gördü.
Maç eksikleri bulunan Karadeniz ekibi, 5 hafta sonunda ligde en az gol atan ve yiyen takım konumunda bulunuyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.