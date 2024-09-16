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        Türkiye Ortak Tarım Politikası Ağı 26 Bölgesel İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı

        Türkiye Ortak Tarım Politikası Ağı 26 Bölgesel İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı, Trabzon'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 13:33 Güncelleme: 16.09.2024 - 13:47
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        Türkiye Ortak Tarım Politikası Ağı 26 Bölgesel İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı
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        Türkiye Ortak Tarım Politikası Ağı 26 Bölgesel İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı, Trabzon'da gerçekleştirildi.

        Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Tarım ve Orman Bakanlığınca bir otelde organize edilen toplantıda, Ortak Tarım Politikası Ağı'nın AB'nin tarımı destekleme ve planlanması programı olduğunu söyledi.

        Hökelekli, Türkiye Ortak Tarım Politikası Ağı yapısının çoğulcu ve etkin gerçekleştirilebilmesi amacıyla 26 bölge illerinin koordinatör il olarak belirlendiğini anlatarak, "Ortak Tarım Ağ yapısının temel anlayışı güven, işbirliği ve birlikte öğrenmedir. Ortak Tarım Politikası'nın pazar ve gelir desteği ile kırsal kalkınma şeklinde üç temel boyutu vardır." dedi.

        Ortak Tarım Politikası Ağı'nın genel amaçlarına dikkati çeken Hökelekli, "Bu bağlamda tarımsal verimliliği arttırmak, tarımda çalışanlara adil bir yaşam standardı sağlamak, piyasaları istikrara kavuşturmak, arzı tüketicilere makul bir fiyattan ulaştırmak hedeflerimiz arasındadır." diye konuştu.

        Hökelekli, Ortak Tarım Politikaları Ağı ile kaynakların verimli ve etkin kullanılması, güçlendirilmiş iş birliği modellerinin geliştirilmesi, araştırma inovasyon ve dijitalleşmenin arttırılması, kırsal kalkınma programlarına teşvik noktalarında Türkiye'ye katkı sunmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

        Trabzon Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan ise Trabzon'un 26 bölge merkez koordinatörlerinden biri olduğunu, Artvin, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Ordu'yu da kapsadığını söyledi.

        Ortak Tarım Politikaları projesini uzun süredir uyguladıklarını ifade eden Kaplan, Bayburt'un da Trabzon koordinatörlüğüne dahil edilmesini talep etti.

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu da faaliyette bulundukları illerde kırsal turizm sektöründe Türkiye birincisi olduklarının altını çizdi.

        Ortak Tarım Politikaları Ağı Uzmanı Harun Sünbül de şunları kaydetti:

        "Bakanlığımızca yürütülmekte olan Ortak Tarım Politikası Ağı Teknik Destek Projesi kapsamında Ankara'da yapılan toplantılı çalışmalar sonucunda bölgesel ve yerel stratejik şablonlar belirlenmiştir. Bu toplantıda söz konusu şablon stratejiler esas alınarak bölgemize özgü tarım ve kırsal kalkınma stratejilerinin tasarlanması ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır."

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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