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        Trabzon'da "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri düzenlendi

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 15 Eylül 1924'te Trabzon'u ilk ziyaretinin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" adlı konser gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 14:42 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:53
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        Trabzon'da "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri düzenlendi
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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 15 Eylül 1924'te Trabzon'u ilk ziyaretinin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" adlı konser gerçekleştirildi.

        Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Kanuni Anadolu Lisesi'nin bahçesinde program organize edildi.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı, TRT sanatçısı İhsan Eyüboğlu şefliğinde konser verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Türk topraklarını vatan yapan şehitlere ve gazilere her zaman derin bir minnet duyduklarını belirtti.

        Atatürk'ün Trabzon'u üç kez ziyaret ettiğini anımsatan Kaya, şunları kaydetti:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk 15 Eylül'de Trabzon'a gelişleri ve Trabzon Limanı'ndan Trabzon'a adım atışlarından sonra bu okulumuzu ziyaret ediyor. O dönem burası Muallim Mektebi, burada birbirinden değerli demeçleri oluyor. Buradan çıktıktan sonra da şehre deniz havasının girmesinin sağlandığı Gazipaşa Caddesi'nin kurulmasını sağlayan incelemelerde bulunuyor. Büyük Önderimizin talimatıyla o cadde kuruluyor. O caddeye ismini veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür."

        Kaya, Atatürk'ün Trabzon'a son gelişinde Atatürk Köşkü'nde mal varlığını Türk milletine bağışladığına işaret ederek, "Dünyada hiçbir liderin yapmadığı bir şeyi yapıyor. Ve mal varlığını Türk milletine bağışlarken, 'Mal ve mülk bana ağırlık veriyor. Bunları milletime bağışlamaktan ferahlık duyuyorum. İnsanın zenginliği kendi manevi kişiliğinde olmalıdır' diyor. Tarihe altın harflerle kazınan bu kadar değerli şeyleri söylese söylese, bizim Büyük Önderimiz söyleyebilir. Gençlerimizin bütün bunları bilmesini çok önemsiyorum. Çünkü sizler yarının güzel geleceğini hazırlayacak, devletin birçok kademesinde bulunacak insanlar olacaksınız." ifadesini kullandı.

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