Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Kırklar Mescidi'ne ziyaret
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon-Bayburt sınırında yer alan Kırklar Mescidi'ni ziyaret etti.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon-Bayburt sınırında yer alan Kırklar Mescidi'ni ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Genç, Soğanlı Dağları'nın yalçın kayalıkları üzerinde ve deniz seviyesinden 3 bin 200 metre yükseklikte inşa edilen Kırklar Mescidi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, mescidin bulunduğu alanın hem inandığı değerler hem de bağımsızlığın nişanesi için hakim bir noktada olduğunu belirterek, "Burada olmaktan gurur duyduk, Allah tekrarlarını nasip etsin. Buraya emek veren kıymetli hocamıza ve bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah biz de üzerimize düşen görevleri yerine getirerek buraya daha güzel hizmetler sunacağız." ifadelerini kullandı.
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