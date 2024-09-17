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        Trabzon'da metruk binaların girişleri kapatıldı

        Trabzon'daki metruk binalardan bazılarının girişleri belediye ekiplerince kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 12:01 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:31
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        Trabzon'da metruk binaların girişleri kapatıldı
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        Trabzon'daki metruk binalardan bazılarının girişleri belediye ekiplerince kapatıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentsel dönüşümün devam ettiği Çömlekçi Mahallesi'nde Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, metruk binaların girişlerini metal aksam, taş ve hafriyatla kapattı.

        Şehrin her noktasında çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımıza rahatsızlık verecek hiçbir duruma müsaade etmeyeceğiz. Bu doğrultuda, Çömlekçi Mahallesi'nde metruk binaların girişleri kapatıldı. Amacımız vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamasıdır. Zabıta ekiplerimiz, emniyet güçleriyle birlikte bölgede sürekli denetim halinde olacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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