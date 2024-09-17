Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Emekli öğretmen 55 yıl sonra Uzungöl'de öğrencileriyle bir araya geldi

        Trabzon'da emekli öğretmen Pervin Keleşçi, 55 yıl sonra eski öğrencileriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 14:39 Güncelleme: 17.09.2024 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli öğretmen 55 yıl sonra Uzungöl'de öğrencileriyle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da emekli öğretmen Pervin Keleşçi, 55 yıl sonra eski öğrencileriyle buluştu.

        Çaykara ilçesindeki Uzungöl Ortaokulu'nda 1968-1969 yıllarında fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Keleşçi, Uzungöl'ü ziyaret etti.

        Keleşçi, sosyal medya platformlarından iletişim halinde olduğu bazı eski öğrencileriyle Uzungöl Şehit Mehmet Aygün İlkokulu'nda bir araya geldi.

        Öğrencileriyle sohbet gerçekleştiren Keleşçi, Uzungöl'ü ve ilk öğrencilerini ziyareti hep hayal ettiğini, şimdi de bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı.

        Uzungöl'e 55 yıl sonra gelebildiğini ifade eden Keleşçi, doğal güzelliği ile turizmde öne çıkan Uzungöl'ü televizyon ve sosyal medyadan takip ettiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi

        Benzer Haberler

        "Yılın çırağı"nın hayali kendi terzi atölyesini kurmak
        "Yılın çırağı"nın hayali kendi terzi atölyesini kurmak
        Trabzon'da metruk binaların girişleri kapatıldı
        Trabzon'da metruk binaların girişleri kapatıldı
        Trabzon'da İçkale bölgesindeki arkeolojik kazılar devam ediyor
        Trabzon'da İçkale bölgesindeki arkeolojik kazılar devam ediyor
        4 katlı 'apartman mandıra'
        4 katlı 'apartman mandıra'
        Trabzonspor'un efsane başkanı Mustafa Şamil Ekinci hayatını kaybetti
        Trabzonspor'un efsane başkanı Mustafa Şamil Ekinci hayatını kaybetti
        Trabzonspor'un eski başkanlarından Şamil Ekinci hayatını kaybetti
        Trabzonspor'un eski başkanlarından Şamil Ekinci hayatını kaybetti