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        Trabzon'da sağanak etkili oldu

        Trabzon'un Of ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 16:36 Güncelleme: 17.09.2024 - 16:36
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        Trabzon'da sağanak etkili oldu
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        Trabzon'un Of ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı İrfanlı Mahallesi'ndeki bazı noktalarda su birikintisi oluştu. Vatandaşlar yağış dolayısıyla zor anlar yaşarken, sürücüler ise trafikte güçlükle ilerledi.

        Belediye ekipleri, tıkanan mazgalların yanı sıra Dumlusu, Ballıca, Fındıkoba ve Kiraz mahallelerinde biriken rüsubatı temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan il genelinde sağanak aralıklarla devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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