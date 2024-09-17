Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Trabzon'da anıldı

Trabzon'da, Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini anma programı düzenlendi.

Vali Aziz Yıldırım, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesince Ayasofya mevkisinde, "Trabzon Bütün Şehitlerini Anıyor" sloganıyla organize edilen programda, şehit ve gazilerin fedakarlıklarının ülkenin huzur ve güvenliği için en değerli hazine olduğunu söyledi.

Tarihin unutulmaz sayfalarına kazınmış Ertuğrul Fırkateyni'nde 71 Trabzonlu şehidin canlarını ortaya koyarak kahramanlık destanı yazdığını belirten Yıldırım, "Şehitlerimiz milletimizin gönlünde sonsuza kadar yaşayacaklardır. Bizlere düşen onların bıraktığı bu kutlu mirasa sahip çıkmak ve bu fedakarlıkların kıymetini bilmektir. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Genç, 134 yıl önce 16 Eylül'de Japonya açıklarında batan ve tarihte hüzünlü bir iz bırakan Ertuğrul Fırkateyni'nin 71 şehidinin Trabzonlu denizcilerden oluştuğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Şehitlerimiz ve onların muhterem aileleri için ne yaparsak azdır. Bizim için vazifedir ve borçtur. Onları ebedi olarak anacak şekilde güzel bir projeyi inşallah yine bu mekanda hayata geçireceğiz. Proje kapsamında, Ertuğrul Fırkateyni'nde ebediyete uğurladığımız şehitlerimiz ve tüm şehitlerimize anıtsal bir mekan yaparak, kalıcı bir eserle onurlandırmayı hedefliyoruz."