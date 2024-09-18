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        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın Bellona Kayserispor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 09:48 Güncelleme: 18.09.2024 - 09:48
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        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın Bellona Kayserispor'u konuk edecek.

        Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

        Ligde yaptığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Bellona Kayserispor karşısında sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

        Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Edin Visca, sakatlığı süren Enis Destan ve Hüseyin Türkmen ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından sonra bordo-mavili takıma transfer olan Simon Banza, Muhammed Cham ve Serdar Saatçı, statü gereği forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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