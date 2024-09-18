Trabzon'da kalp krizi sonucu vefat eden hemşire için tören düzenlendi

Aydın için görev yaptığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki törene, ailesi, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, hastane yöneticileri ve sağlık personeli katıldı.

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