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        Trabzon'da kalp krizi sonucu vefat eden hemşire için tören düzenlendi

        Trabzon'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden hemşire Serdar Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 15:48 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:48
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        Trabzon'da kalp krizi sonucu vefat eden hemşire için tören düzenlendi
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        Trabzon'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden hemşire Serdar Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.

        Aydın için görev yaptığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki törene, ailesi, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, hastane yöneticileri ve sağlık personeli katıldı.

        Usta, 46 yaşındaki Aydın'ın hemşire eşi Derya Aydın'a ve yakınlarına başsağlığı diledi.

        Aydın'ın cenazesi, Akçaabat ilçesine bağlı Kuruçam köyünde kılınan namazın ardından aynı yerdeki mezarlıkta defnedildi.

        Dün akşam saatlerinde halı sahadaki maçın ardından 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu apartmanın girişinde fenalaşan Aydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        İki çocuk babası Aydın'ın kalp krizi geçirdiği belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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