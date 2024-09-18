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        Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de sahasında Bellona Kayserispor ile yarın yapacağı 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 21:12 Güncelleme: 18.09.2024 - 21:39
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        Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de sahasında Bellona Kayserispor ile yarın yapacağı 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.

        Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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