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        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Trabzonlu 92 yaşındaki Kore gazisi ziyaretçileriyle eski günlerini yad ediyor

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki Kore gazisi Cemal Karabulut, dün gibi hatırladığı anılarını ziyaretçileriyle paylaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 11:02 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:02
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        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Trabzonlu 92 yaşındaki Kore gazisi ziyaretçileriyle eski günlerini yad ediyor
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki Kore gazisi Cemal Karabulut, dün gibi hatırladığı anılarını ziyaretçileriyle paylaşıyor.

        AA'nın, Güney Kore'ye destek için 17 Eylül 1950'de Türkiye'den ilk tugayın yola çıkmasının 74. yılı kapsamında hazırladığı haber dosyasının 21'inci bölümünde, Trabzonlu gazi Cemal Karabulut'un anılarına yer verildi.

        Vatani görevini yapmak için gittiği Samsun'da Kore Savaşı'na katılmak için gönüllü olan Karabulut, ilk olarak İzmir Seferihisar'daki jandarma birliğine katıldı, ardından da Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilen birliğin içerisinde yer alarak Kore'ye gitti.

        Kore'de 13 ay görev yapan Karabulut, komutanlarıyla anılarını ve görev sürecinde yaşadıklarını dün gibi hatırlıyor.

        Akçaabat ilçesine bağlı Meşelli Mahallesi'nde orman içindeki kendisine ait evinde yaşamını sürdüren Karabulut, yaklaşık 1 sene önce 70 yıllık hayat arkadaşını kaybetti.

        Çocukları olmadığı için kardeşinin oğlu ve gelini ile yaşamını sürdüren Karabulut, günlerini kendisini ziyarete gelenlerle anılarını yad ederek geçiriyor.

        - "Askerliğim Samsun'da başladı, Güney Kore'de bitti"

        Gazilik madalyasını gururla taşıyan Karabulut, AA muhabirine, yaklaşık 5 aylık evliyken askere gittiğini söyledi.

        Vatani görevine Samsun'da başladığını dile getiren Karabulut, "Askerliğim Samsun'da başladı, Güney Kore'de bitti. Samsun'da 5 ay kaldım. Orada seçiyorlardı. Ben gönüllü gittim. Bir şey de olmadı, gittim ve döndüm." ifadesini kullandı.

        Karabulut, önce İzmir'e gittiğini anlatarak, "İzmir Seferihisar'da bir süre kaldık. Oradan 22 günde de Güney Kore'ye çıktık." dedi.

        Vapurla iki kafile halinde gittiklerini belirten Karabulut, "13 ay orada kaldım. Cephede biraz kaldım, sonra karargaha geri döndüm. Orada da gece gündüz nöbet tutardım." diye konuştu.

        Karabulut, oradaki anılarını unutmadığına dikkati çekerek, "Komutanlarımın hepsi iyiydi. Benimle de araları iyiydi. Yani onlardan hiçbir şikayetim olmadı. Onları unutamam." dedi.

        - "Dede hep anılarını anlatır, hiç unutmaz"

        Gazi Cemal Karabulut'un evladı yerine koyduğu kardeşinin gelini Sürmeli Karabulut da 40 yıldır beraber yaşadıklarını belirterek, "Cemal Karabulut eşimin amcası. Çocukları olmadı. Eşimi evlendikten sonra yanına aldı. Geldik, burada kaldık. 40 sene oldu. Neneyi de yeni kaybettik. Hep beraber bu zamana kadar durduk, güzel geçindik." ifadesini kullandı.

        Karabulut, gazi dedenin kendisini ziyarete gelenlerle anılarını paylaştığını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Dede hep anılarını anlatır, hiç unutmaz. Odasına da kimseyi sokmaz. Sadece odasına temizliğe girerim. Oğlumdan başkasını sokmaz odasına. Oğlum da çok meraklıdır onun her şeyine. O da çocuklarımı çok sever. Güzel geçiniriz. Anılarına çok sahiptir, askerliğini hep anlatır, komutanlarını da anlatır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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