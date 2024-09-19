Trabzon'da "Bisikletini al gel" etkinliği düzenlenecek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla şehir merkezinde bisiklet turu düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yılki teması "Paylaşımlı Kamusal Alanlar" olarak belirlenen organizasyon kapsamında, Trabzon'da motorlu taşıt trafiğinin azaltılması ve sürdürülebilir hareketlilik türlerinin teşvik edilmesi amacıyla 22 Eylül Pazar günü saat 10.00’da "Bisikletini al gel" etkinliği yapılacak.

Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayacak bisiklet turu Ayasofya sahilinden dönülerek, Şehir Müzesi'nde sona erecek. 7,1 kilometrelik parkuru tamamlayan katılımcılara çekilişle çeşitli hediyeler verilecek. Ayrıca alanda mini tenis, mini voleybol, masa tenisi, dart, ahşap oyunları gibi etkinlikler de düzenlenecek.