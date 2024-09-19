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        Trabzon'da "Bisikletini al gel" etkinliği düzenlenecek

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla şehir merkezinde bisiklet turu düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 15:01 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:01
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        Trabzon'da "Bisikletini al gel" etkinliği düzenlenecek
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla şehir merkezinde bisiklet turu düzenleyecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yılki teması "Paylaşımlı Kamusal Alanlar" olarak belirlenen organizasyon kapsamında, Trabzon'da motorlu taşıt trafiğinin azaltılması ve sürdürülebilir hareketlilik türlerinin teşvik edilmesi amacıyla 22 Eylül Pazar günü saat 10.00’da "Bisikletini al gel" etkinliği yapılacak.

        Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayacak bisiklet turu Ayasofya sahilinden dönülerek, Şehir Müzesi'nde sona erecek. 7,1 kilometrelik parkuru tamamlayan katılımcılara çekilişle çeşitli hediyeler verilecek. Ayrıca alanda mini tenis, mini voleybol, masa tenisi, dart, ahşap oyunları gibi etkinlikler de düzenlenecek.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bu tür organizasyonların şehrin sosyal yaşamına katkı sağladığını ve sürdürülebilir hareketlilik bilincini artırdığını belirtti.

        Genç, şehirde bisiklet kullanımı ve yaya hareketliliğinin artırılmasının hem trafik yoğunluğunu azaltmak hem de çevreyi korumak açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bu tür etkinlikler, sadece bir spor ya da eğlence değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam ve temiz bir çevre için atılan adımlardır. Etkinliklerimiz, vatandaşlarımız arasında dayanışma ve paylaşımı teşvik ediyor. Bu vesileyle sürdürülebilir ulaşım alışkanlıklarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızı bu anlamlı etkinliğe katılmaya davet ediyorum. Hareketliliği bir yaşam biçimi haline getirerek şehrimizi daha yaşanabilir kılabiliriz. 22 Eylül'de bisikletlerimizle bir araya gelerek bu farkındalığı hep birlikte gösterelim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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