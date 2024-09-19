Trabzon'da belediye ekipleri kahverengi kokarcayla mücadeleye destek veriyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türüne zarar veren kahverengi kokarca ile mücadelede Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği yaptığı belirtildi.

Açıklamada, 2024'te kışlak mücadelesi öncesi "cezbet-öldür" yöntemiyle zararlı yoğunluğunun azaltılmasının hedeflendiğine işaret edilerek, "Bu amaç için toplayıcı nitelikte ruhsatlı feromon kullanılarak bir noktaya toplanan zararlının imhası gerçekleştirilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından şehir genelinde 600 nokta belirlenmiş olup bu noktalara 5-7 günlük periyotlar halinde ilaçlama yapılmaktadır. Böylece kışlama öncesi ergin böcek sayısı azaltılmış olacaktır" ifadelerine yer verildi.