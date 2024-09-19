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        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, gazilerle yemekte bir araya geldi

        Trabzon'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, gazilerle yemekte buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 15:13 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:23
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        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, gazilerle yemekte bir araya geldi
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        Trabzon'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, gazilerle yemekte buluştu.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Kent Lokantası'nda düzenlenen yemeğe Kaya'nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri ile Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Seyyah Sağıroğlu ve üyeleri katıldı.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kaya, bu özel günde gazilerle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bütün gazilerimize şükranlarımı, minnetlerimi ifade ediyorum. Kendilerini vatana adamış gazilerimiz sayesinde bugün bu vatanda huzur içinde, güven içinde yaşayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kaya, gazilerin gece gündüz vatan için mücadele ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Gazilerimiz, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte bunun tohumlarını eken, devleti için gece gündüz mücadele eden ve bu cennet vatanı bizlere bırakan önderlerimizdir. Dolayısıyla gazilerimize ne kadar şükran ve minnet borcumuzun olduğunu cümlelerle ifade etmek aslında çok güç. Bugünün anısına onlarla aynı sofrada buluştuk, ekmeğimizi bölüştük. Bütün gazilerimizin gününü tekrar kutluyorum. Vefat eden gazilerimize şükranlarımı, minnetlerimi ifade ediyorum."

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