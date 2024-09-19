Of'ta Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Murat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, gaziler, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.​​​​​​​

Açılış konuşmaları ve öğrencilerin şiirler okuduğu törende Kaymakam Demirer ve Belediye Başkanı Sarıalioğlu, Güneydoğu'da terörle mücadele sırasında gazi olan Bayram Yıldırım ve Murat Ayazoğlu'na çiçek takdim etti.

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