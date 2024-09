Of'ta Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Of ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Of Kaymakamlığı önündeki törende, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve Of Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Enis Demirhan Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene, Şehit Öğretmen Ali Bulut İlkokulunda devam edildi.

Açılış konuşmaları ve öğrencilerin şiirler okuduğu törende Kaymakam Demirer ve Belediye Başkanı Sarıalioğlu, Güneydoğu'da terörle mücadele sırasında gazi olan Bayram Yıldırım ve Murat Ayazoğlu'na çiçek takdim etti.