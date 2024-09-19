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        Trabzonspor-Kayserispor maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Bellona Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor, son müsabakasına göre ilk 11'de zorunlu 2 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 20:19 Güncelleme: 19.09.2024 - 20:19
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        Trabzonspor-Kayserispor maçından notlar
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        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Bellona Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor, son müsabakasına göre ilk 11'de zorunlu 2 değişiklik yaptı.

        Teknik direktör Şenol Güneş kırmızı kart cezalısı Edin Visca'nın yerine Cihan Çanak'a, statü gereği oynayamayan Simon Banza'nın yerine ise Draguş'a forma verdi.

        Karadeniz ekibinde 6 futbolcu takımda yer alamadı. Kırmızı kart cezalısı Edin Visca, sakatlığı süren Enis Destan, Hüseyin Türkmen ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından sonra bordo-mavili takıma transfer olan Simon Banza, Muhammed Cham ve Serdar Saatçi kadroda bulunmadı.

        -Nwakaeme, bir ay sonra kadroda

        Trabzonspor'un sezon başında tekrar kadrosuna kattığı Anthony Nwakaeme, sakatlığının düzelmesinin ardından maç kadrosuna alındı.

        En son 15 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien ile oynanan maçın kadrosunda yer alan Nwakaeme, 1 ayı aşkın süre sonra Kayserispor maçıyla tekrar kadroya dahil edildi.

        Beşiktaş ile oynanan maçın kadrosunda tercih edilmeyen Serkan Asan, Umut Bozok, Umut Güneş ve Borna Barisic, eksiklikler nedeniyle Kayserispor maçı kadrosunda kendilerine yer bulabildi.

        - Şamil Ekinci için saygı duruşu

        Trabzonspor'un 16 Eylül Pazartesi günü hayatını kaybeden efsane başkanı Mustafa Şamil Ekinci için maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        Saygı duruşu sırasında statta bulunanlar taraftarlar, 5 yıllık başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazanılan Ekinci'yi alkışladı.

        Ekinci döneminde alınan 13 kupa Kayserispor maçı öncesi Papara Park'ta sergilendi. Protokol tribününün önünde saha kenarında sergilenen her bir kupanın yanında altyapıdan bir sporcu da yer aldı.

        Şamil Ekinci'nin vefatı nedeniyle stadyumda maç öncesinde ve maç anında müzik yayını yapılmadı.

        Trabzonsporlu oyuncular, sahaya Şamil Ekinci'nin fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle ısındı. Oyuncular sahaya da "Efsane başkan Mustafa Şamil Ekinci ruhun şad, mekanının cennet olsun" yazılı pankart ile çıktı.

        Trabzonsporlu taraftarlar karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar gözlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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