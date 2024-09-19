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        Trabzon'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 20:36 Güncelleme: 19.09.2024 - 20:41
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        Trabzon'da trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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        Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kalecik Mahallesi'nde Abdullah Yılmaz yönetimindeki 61 NH 905 plakalı otomobil ile Cihat Bayraktar idaresindeki 61 AG 539 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki 5 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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