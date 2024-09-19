Trabzon'da sağanak etkili oldu

Karadeniz Sahil Yolu ile Of, Sürmene ve Beşikdüzü ilçelerindeki yollarda sağanakla birlikte su birikintisi oluştu.

Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'nde yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Esnaf, kendi imkanlarıyla iş yerlerini temizledi.

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