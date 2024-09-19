Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Bersan Duran
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Dk. 13 Ozan Tufan), Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Mendy, Cihan Çanak, Bardhi, Orsic, Draguş
Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Hasan Ali Kaldırım, Bourabia, Kartal Yılmaz, Boa Morte, Cardoso, Carole, Nazon
Gol: Dk. 12 Hasan Ali Kaldırım (Bellona Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 6 Boa Morte (Bellona Kayserispor)
TRABZON
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