Trabzonspor-Kayserispor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un futbolcusu Umut Bozok, müsabakada istedikleri oyunu oynayamadıklarını söyledi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Umut Bozok, bir dönem kadro dışı kaldığını hatırlatarak, teknik direktör Şenol Güneş'in kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi.

Umut Bozok, antrenmanlarda çok çalışmalarına rağmen bugün istedikleri sonucu alamadıklarını ifade ederek, "Benim için bir fırsat oldu ve doğum günüme denk geldi. Demek ki kısmet böyle olacakmış. Kendi adıma çok mutluyum ama bugün istediğimiz oyunu oynamadık." dedi.

Maç öncesinde kadroya alındığı bilgisini almasının ardından annesiyle bir görüşme yaptığını belirten Umut Bozok, şöyle devam etti: "Bugün kadroya girdim annemle konuştum. 'Çok stres yapma' diyor bana. Aslında stres yapmıyorum. Daha kötü olamıyorum şu an çünkü kadroya girdim. Daha serbest oynuyorum ve hiç strese girmiyorum. Çok kötü dönemden geçtim, herkes biliyor. Çalışmaya devam ediyorum ve bugün de hak ettiğimi düşünüyorum. Keşke ikinci golü atsaydım ve maçı alsaydık ama demek ki kısmet buymuş."

-"Benim için ders oldu" Umut Bozok, maçın bir bölümünde Denis Draguş'un taraftarlarca ıslıklandığının hatırlatılması üzerine, "Ben zaten soyunma odasına gidince Draguş'a moralini bozmaması gerektiğini söyledim. Ben de o dönemi yaşadım. Ben moralimi bozdum, çok kötü dönemden geçtim ama benim için ders oldu. Şimdi daha iyi hissediyorum, daha güçlüyüm. Draguş'un belki sonraki maçlarda daha iyi bir ortamı olacak. İnşallah onun için daha iyisi olur." diye konuştu.