Trabzon'da turisti darbeden kişiye 1 yıl hapis cezası

Trabzon'da, Kuveytli turisti darbeden sanığa 1 yıl hapis cezası verildi.

Ortahisar ilçesinde, 16 Eylül 2023'te kent meydanında iki turist arasında yaşanan sözlü tartışmayı, "turistlerin polise mukavemet ettiği" şeklinde yorumlayarak aniden yumrukla vurduğu Kuveyt vatandaşı Mohammad Ram Alajmi'yi yere düşürerek yaralayan ve tutuklandıktan bir süre sonra tahliye edilen tutuksuz sanık Tunahan Hardaloğlu (23) ve olaya karışan Emir Fındıkçıoğlu'nun yargılandığı davanın karar duruşması, Trabzon 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Sanık Tunahan Hardaloğlu, savunmasında, turistin polislere mukavemet ettiğini düşünerek uzaklaştırmak için ittiğini ileri sürerek beraatini talep etti. Mahkeme hakimi, sanık Hardaloğlu hakkında "kasten yaralama" suçundan 1 yıl hapisle cezalandırılmasına ve daha önce cezası bulunduğundan takdir indirimi uygulanmamasına hükmetti. Diğer sanık Fındıkçıoğlu'nun da 1 yıl hapisle yargılanmasına hükmeden hakim, daha sonra takdir indirimiyle cezanın 10 aya düşürülmesine ve hükmün açıklamasının geriye bırakılmasına karar verdi.