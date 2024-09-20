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        Trabzon'da turisti darbeden kişiye 1 yıl hapis cezası

        Trabzon'da, Kuveytli turisti darbeden sanığa 1 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 12:38 Güncelleme: 20.09.2024 - 12:38
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        Trabzon'da turisti darbeden kişiye 1 yıl hapis cezası
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        Trabzon'da, Kuveytli turisti darbeden sanığa 1 yıl hapis cezası verildi.

        Ortahisar ilçesinde, 16 Eylül 2023'te kent meydanında iki turist arasında yaşanan sözlü tartışmayı, "turistlerin polise mukavemet ettiği" şeklinde yorumlayarak aniden yumrukla vurduğu Kuveyt vatandaşı Mohammad Ram Alajmi'yi yere düşürerek yaralayan ve tutuklandıktan bir süre sonra tahliye edilen tutuksuz sanık Tunahan Hardaloğlu (23) ve olaya karışan Emir Fındıkçıoğlu'nun yargılandığı davanın karar duruşması, Trabzon 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

        Sanık Tunahan Hardaloğlu, savunmasında, turistin polislere mukavemet ettiğini düşünerek uzaklaştırmak için ittiğini ileri sürerek beraatini talep etti.

        Mahkeme hakimi, sanık Hardaloğlu hakkında "kasten yaralama" suçundan 1 yıl hapisle cezalandırılmasına ve daha önce cezası bulunduğundan takdir indirimi uygulanmamasına hükmetti.

        Diğer sanık Fındıkçıoğlu'nun da 1 yıl hapisle yargılanmasına hükmeden hakim, daha sonra takdir indirimiyle cezanın 10 aya düşürülmesine ve hükmün açıklamasının geriye bırakılmasına karar verdi.

        - Olay

        Kent meydanında 16 Eylül 2023'te, iki turist arasındaki sözlü tartışmayı yatıştırmaya çalışan çevredeki görevli polislerin müdahalesini, "turistlerin polise mukavemet ettiği" şeklinde yorumlayan Hardaloğlu, olaya karışarak aniden Kuveyt vatandaşı turiste yumrukla vurarak yere düşürmüştü.

        Olayın ardından yaralanan turist hastanedeki kısa süreli tedavisinin ardından taburcu edilmiş, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, bir süre sonra tahliye edilmişti.

        Suçun uzlaşma hükümleri kapsamında olması nedeniyle önce uzlaştırma bürosuna gönderilen dosyada Alajmi'nin uzlaşmayı kabul etmeyerek sanığın cezalandırılmasını talep etmesi üzerine, hazırlanan iddianamede sanık hakkında "kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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