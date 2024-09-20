Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        KTÜ'lü bilim insanları dünya listesinde yer aldı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) bilim insanları, "dünyanın en etkili bilim insanları listesi"nde yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 16:05 Güncelleme: 20.09.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        KTÜ'lü bilim insanları dünya listesinde yer aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) bilim insanları, "dünyanın en etkili bilim insanları listesi"nde yer aldı.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Stanford Üniversitesi, 2023 verilerine göre dünyadaki bilim insanları arasında ilk yüzde 2'lik dilime giren ve en çok atıf alan bilim insanlarını yayımladı.

        "Kariyer boyu etki" ve "yıllık etki" kategorilerinde, Elsevier veri tabanında yayınlanan listede 22 ana bilim dalı ve 174 alt bilim dalından, dünyadaki bilim insanları yer aldı.

        KTÜ'den, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde "kariyer boyu etki" kategorisinde 23, "yıllık etki" kategorisinde ise 43 akademisyen yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Mersin'de aile katliamı: Baba ile oğlu ve gelini öldürüldü
        Mersin'de aile katliamı: Baba ile oğlu ve gelini öldürüldü
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Oğluna rapor alamayan anne, kadın doktoru dövdü!
        Oğluna rapor alamayan anne, kadın doktoru dövdü!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        Derbide gözler golcülerde olacak
        Derbide gözler golcülerde olacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzon'daki akvaryum ve kuş parkı yazın 117 bini aşkın kişiyi ağırladı
        Trabzon'daki akvaryum ve kuş parkı yazın 117 bini aşkın kişiyi ağırladı
        Karadeniz'de fırtına; balıkçı tekneleri limana sığındı
        Karadeniz'de fırtına; balıkçı tekneleri limana sığındı
        Trabzon'da turisti darbeden kişiye 1 yıl hapis cezası
        Trabzon'da turisti darbeden kişiye 1 yıl hapis cezası
        Güneş yüzünü göstermedi; Trabzonspor 3 puana hasret
        Güneş yüzünü göstermedi; Trabzonspor 3 puana hasret
        Kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele için mantar sporları üre...
        Kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele için mantar sporları üre...