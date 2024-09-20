KTÜ'lü bilim insanları dünya listesinde yer aldı
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) bilim insanları, "dünyanın en etkili bilim insanları listesi"nde yer aldı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) bilim insanları, "dünyanın en etkili bilim insanları listesi"nde yer aldı.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Stanford Üniversitesi, 2023 verilerine göre dünyadaki bilim insanları arasında ilk yüzde 2'lik dilime giren ve en çok atıf alan bilim insanlarını yayımladı.
"Kariyer boyu etki" ve "yıllık etki" kategorilerinde, Elsevier veri tabanında yayınlanan listede 22 ana bilim dalı ve 174 alt bilim dalından, dünyadaki bilim insanları yer aldı.
KTÜ'den, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde "kariyer boyu etki" kategorisinde 23, "yıllık etki" kategorisinde ise 43 akademisyen yer aldı.
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