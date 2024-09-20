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        Trabzon'da sağanak etkili oldu

        Trabzon'un Arsin ve Araklı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 17:54 Güncelleme: 20.09.2024 - 17:54
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        Trabzon'da sağanak etkili oldu
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        Trabzon'un Arsin ve Araklı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        İl genelinde aralıklarla devam eden yağış, Arsin ve Araklı ilçesinde sağanağa döndü. Yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi, bazı ırmaklar taştı.

        Taşkınlar nedeniyle yollarda su birikti, binaların zemin katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı. Yer yer heyelan yaşanan iki ilçedeki bazı yollarda da çökmeler meydana geldi.

        DSİ, AFAD ve Belediye gibi ilgili kurumların ekipleri, iş makineleri yardımıyla sorun yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

        Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, AA muhabirine, ekiplerle sahada olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz müdahale etmeye çalışıyor. Ama çok yoğun bir yağmur yağdı, halen de devam ediyor." dedi.

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