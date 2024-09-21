Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, taşkın bölgesinde açıklamalarda bulundu:

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, sağanağın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen Sürmene ilçesinde bir kişiden haber alınamadığını belirterek, "Bu vatandaşımız işitme engelli olduğu için cep telefonu filan da taşımıyor, kendisine ulaşmaya gayret ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 00:34 Güncelleme: 21.09.2024 - 00:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, taşkın bölgesinde açıklamalarda bulundu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, sağanağın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen Sürmene ilçesinde bir kişiden haber alınamadığını belirterek, "Bu vatandaşımız işitme engelli olduğu için cep telefonu filan da taşımıyor, kendisine ulaşmaya gayret ediyoruz." dedi.

        Yıldırım, sağanaktan olumsuz etkilenen Araklı ilçesindeki incelemelerin ardından gazetecilere, Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde büyük bir yağış olduğunu, daha çok da Yanbolu Vadisi'ni etkilediğini söyledi.

        Yağış dolayısıyla Sürmene ilçesinin Çavuşlu Mahallesi'nde su birikintisi oluştuğunu ifade eden Yıldırım, "Onun içerisinde 4 tane de araç vardı. Oradaki su tahliye edildikten sonra araçlar da çıkartıldı. Zaten park halindeki araçlar olduğu için de herhangi bir can kaybına sebebiyet vermedi. Yine Sürmene ilçemizde 10 iş yerimizin zemin katlarına su girmişti, onlar da boşaltıldı." diye konuştu.

        Yıldırım, bu anlamda Sürmene'de çok büyük bir sıkıntı olmadığına işaret ederek, "Yalnız Sürmene'de bir vatandaşımızdan haber alamadığımızı biliyoruz. Bu vatandaşımız işitme engelli olduğu için cep telefonu filan da taşımıyor, kendisine ulaşmaya gayret ediyoruz. AFAD, belediye, jandarma, emniyet ekiplerimiz de arkadaşımızı arıyorlar, inşallah buluruz. 60-65 yaşlarında, yatsı namazını camide kılmış sonrasında kendisinden haber alınamadı. Ümit ediyoruz ki güzel, sağlıklı bir haber alırız." değerlendirmesinde bulundu.

        Yanbolu Vadisi'ndeki yol açma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Santa Harabeleri'nden, yaylalardan ve mahallelerden gelen, ile ya da ilçeye ulaşmak isteyen vatandaşlarımız yer yer yollarda kalmıştı ama onlar da şu anda araçların içerisinde değil, mahallelerdeki, yakınlardaki evlere sığınmış vaziyetteler. Onun için onlara da ulaşma gayreti içerisindeyiz. Bütün ekipler çalışıyor, bunu da başaracağız hep birlikte. Bunun dışında çok büyük bir sıkıntımız yok. İnşallah Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün verdiği habere göre de yağışlar artık azalmış vaziyette, sarı kod uyarısı kaldırıldı. Biz yine de bütün ekipmanlarımızla birlikte teyakkuz halindeyiz. Büyükşehir Belediyemiz, DSİ Bölge Müdürlüğümüz, Karayolları Bölge Müdürlüğümüz ve ilçe belediyelerimizin bütün ekipleri ekipmanlarıyla birlikte olay yerinde, sel alanlarında veya rüsubatın gelmiş olduğu alanlarda, heyelan bölgelerinde çalışmalarını devam ettiriyor. Jandarmamız emniyet tedbirlerini alıyor. Şehir içerisindeki çalışmalarımıza AFAD ve emniyetimiz de katılmaktadır. Bu şekliyle her beraber topyekun gayret ediyoruz ki vatandaşlarımızın can ve mal kayıplarına sebebiyet vermeyecek şekilde bu afetten çıkmasına gayret ediyoruz. Şu ana kadar sıkıntımız yok, şükrediyoruz buna."

        Vali Yıldırım, "Araklı'da dağlardan gelen suyun denize ulaşmasında yaşanan sorunun çözülmesi noktasında herhangi bir çalışma yapılacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

        "Bu biraz şehrin kuruluşuyla alakalı, tabii ki bunu arkadaşlarımız değerlendireceklerdir gerek büyükşehir belediyemiz, gerekse ilçe belediyemiz. Bütün sahil ilçelerinde, sahildeki yerleşim yerlerinde buna benzer sıkıntılarla zaman zaman karşılaşabiliyoruz. Bu, dediğim gibi şehrin yerleşmesiyle alakalı. Biz de üzerimize düşeni yaparız, AFAD'la birlikte çalışırız, zaten belediyemizle birlikte çalışıyoruz. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz, inşallah bundan sonra da olmaz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bahar Candan tahliye edildi!
        Bahar Candan tahliye edildi!
        Derbi öncesi Icardi müjdesi!
        Derbi öncesi Icardi müjdesi!
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        İlk vukuatının görüntüleri ortaya çıktı
        İlk vukuatının görüntüleri ortaya çıktı
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da sağanak: Araklı- Bayburt karayolu trafiğe kapandı; 1 kayıp (3)
        Trabzon'da sağanak: Araklı- Bayburt karayolu trafiğe kapandı; 1 kayıp (3)
        Trabzon'da sağanak: Araklı-Bayburt karayolu trafiğe kapandı (2)
        Trabzon'da sağanak: Araklı-Bayburt karayolu trafiğe kapandı (2)
        GÜNCELLEME 4 - Trabzon'da sağanak etkili oldu
        GÜNCELLEME 4 - Trabzon'da sağanak etkili oldu
        GÜNCELLEME 3 - Trabzon'da sağanak etkili oldu
        GÜNCELLEME 3 - Trabzon'da sağanak etkili oldu
        Trabzon'da sağanak: Araklı-Bayburt kara yolu trafiğe kapandı
        Trabzon'da sağanak: Araklı-Bayburt kara yolu trafiğe kapandı
        GÜNCELLEME 2 - Trabzon'da sağanak etkili oldu
        GÜNCELLEME 2 - Trabzon'da sağanak etkili oldu