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        Trabzon'da taşkında kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

        Trabzon'un Sürmene ilçesindeki taşkın ve heyelanlar sırasında kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 10:18 Güncelleme: 21.09.2024 - 11:05
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        Trabzon'da taşkında kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
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        Trabzon'un Sürmene ilçesindeki taşkın ve heyelanlar sırasında kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

        İlçenin Çavuşlu Mahallesi'nde dün etkili olan sağanağın ardından taşkın ve heyelanlar yaşandı.

        Evinden camiye gitmek için ayrılan işitme engelli bir kişiye ulaşamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

        Ekipler, caminin bulunduğu bölgede gece boyunca yapılan aramalara rağmen sonuç alamadı.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, kayıp kişiyi hem karada hem de denizde aramaya devam ediyor.

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