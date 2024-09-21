Trabzon'da çocuklar Filistinli akranları için yürüdü

Trabzon'da, 21 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri kapsamında "Trabzon'un Çocukları Barış için Yürüyor" sloganıyla yürüyüş yaptı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından organize edilen programa katılan çocuklar ve aileleri, Kahramanmaraş Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na kadar "Savaş değil barış", "Savaşa hayır, barışa evet" ve "Çocuklar ölmesin" sloganlarıyla yürüdü.

Gazze'de şehit olan çocukların fotoğraflarının yer aldığı ve adlarının yazılı olduğu dövizler taşıyan grup, protesto boyunca davul ve düdük çaldı.