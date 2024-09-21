Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 45-30 yendi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 45-30 yendi.
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da Beşiktaş 21-13 önde bitirdi.
Bu sonuçla Beşiktaş, namağlup liderliğini sürdürdü.
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