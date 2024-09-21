Trabzon'da evini su bastığı sırada yaralanan kadının tedavisi devam ediyor

Öte yandan, Kaba'nın evden çıkartıldığı ve ambulansa taşındığı anlar, ekipler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine AKUT, UMKE ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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