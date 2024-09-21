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        Trabzon'da evini su bastığı sırada yaralanan kadının tedavisi devam ediyor

        Trabzon'un Arsin ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından evini su basması sonucu yaralanan kadının tedavisi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 17:42 Güncelleme: 21.09.2024 - 17:42
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        Trabzon'da evini su bastığı sırada yaralanan kadının tedavisi devam ediyor
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        Trabzon'un Arsin ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından evini su basması sonucu yaralanan kadının tedavisi sürüyor.

        İlçeye bağlı Yolüstü Mahallesi'nde yaşayan Ayşenur Kaba'nın evini su bastı. Suyun sürüklediği rüsubatın altında kalan Kaba, komşularının yardımıyla kurtarıldı.

        İhbar üzerine olay yerine AKUT, UMKE ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kadın, ekiplerce sedyeye konularak evin balkonundan çıkarıldı. Yaklaşık 1,5 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırılan Kaba, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Kaba'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

        Öte yandan, Kaba'nın evden çıkartıldığı ve ambulansa taşındığı anlar, ekipler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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