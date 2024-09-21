Trabzon'da düzenlenecek bisiklet turu ertelendi
Trabzon Büyükşehir Belediyesince düzenlenmesi planlanan bisiklet turu bölgedeki sel ve heyelanlar sebebiyle ertelendi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesince düzenlenmesi planlanan bisiklet turu bölgedeki sel ve heyelanlar sebebiyle ertelendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla şehir merkezinde yarın saat 10.00'da yapılması planlanan bisiklet turunun, bölgede meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle ertelendiği kaydedildi.
Etkinliğin gerçekleştirileceği yeni tarihin gelecek günlerde kamuoyuna duyurulacağı aktarılan açıklamada, "4 ilçemizde meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle aldığımız bu erteleme kararından dolayı bütün bisikletsever vatandaşlarımızın anlayışına sığınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
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