Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da taşkın ve heyelanlar sonrası zarar tespit çalışmaları sürüyor

        Trabzon'un Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde 12 mahallenin heyelan, sel ve su baskınından etkilendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 01:41 Güncelleme: 22.09.2024 - 01:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da taşkın ve heyelanlar sonrası zarar tespit çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde 12 mahallenin heyelan, sel ve su baskınından etkilendiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, 20 Eylül Cuma günü üç ilçede metrekareye 165 kilogram yağış düşmesi sonucu taşkın ve heyelanlar meydana geldiği hatırlatıldı.

        Konuyla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ve kaymakamlıklarda oluşturulan ilçe AFAD merkezinde 320 ihbar alındığı belirtilen açıklamada, şu ana kadar 664 personel, 228 araç ve 5 bot ile arama, kurtarma, kapalı yol ve dere rüsubat çalışmalarına müdahale edildiği kaydedildi.

        Araklı, Arsin ve Sürmene'de toplam 12 mahallenin heyelan, sel ve su baskınından etkilendiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

        "3 mahallede etüt çalışmaları tamamlandı. Diğer mahallelerde çalışmalara başlanmıştır. Araklı ve Sürmene ilçelerinde 93 iş yeri, 7 konut ve 3 araçta çalışmalar tamamlanmıştır. Sürmene ilçemizin 4 mahallesinde 120 dekar tarım arazisi hasar görmüş olup tarımsal ürün zararları için henüz net bir veriye ulaşılamamıştır, zarar tespit çalışmaları devam etmektedir.

        Bölgede ulaşıma kapalı mahalle yolu bulunmamaktır. Mahalle içindeki bazı evlerin kapalı yollarını açma çalışmaları ise sürmektedir. Su, elektrik ve iletişim alamayan mahalle bulunmamakta; lokal su, elektrik ve iletişim arızalarının giderilmesi çalışmaları ise devam etmektedir."

        Açıklamada, Türk Kızılayın 3 ikram aracıyla sıcak çorba, kumanya, içecek, su ve ikramlık dağıtımında bulunduğu belirtildi.

        Açıklamada ayrıca, yaşanan sel, heyelan ve taşkınların ilk anından itibaren araç, makine ve personel desteğinde bulunan Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Artvin, Rize, Giresun ve Ordu illerinin Valiliklerine, belediye ve bağlı kurumlarına teşekkür edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aslan, Kadıköy'de kükredi!
        Aslan, Kadıköy'de kükredi!
        Mehmet Ayan yazdı: Nefis maç
        Mehmet Ayan yazdı: Nefis maç
        Fenerbahçe'nin dev serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin dev serisi bitti!
        Galatasaray'dan olay paylaşım!
        Galatasaray'dan olay paylaşım!
        "Mourinho'ya derbiyi anlatamamışlar"
        "Mourinho'ya derbiyi anlatamamışlar"
        "F.Bahçe'yi yanımıza yaklaştırmadık!"
        "F.Bahçe'yi yanımıza yaklaştırmadık!"
        "Onlar gole çevirdi, biz atamadık!"
        "Onlar gole çevirdi, biz atamadık!"
        Tur otobüsü devrildi: 20 yaralı
        Tur otobüsü devrildi: 20 yaralı
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        En-Nesyri saç baş yoldurdu!
        En-Nesyri saç baş yoldurdu!
        Bektaşilere 'Vatikan tarzı' devlet
        Bektaşilere 'Vatikan tarzı' devlet
        İşte derbide tartışılan pozisyon!
        İşte derbide tartışılan pozisyon!
        İsrail, Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor
        İsrail, Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor
        Binlerce kişiden Macron protestosu
        Binlerce kişiden Macron protestosu
        Adana'yı da sel vurdu!
        Adana'yı da sel vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzon'da düzenlenecek bisiklet turu ertelendi
        Trabzon'da düzenlenecek bisiklet turu ertelendi
        Trabzon'da evini su bastığı sırada yaralanan kadının tedavisi devam ediyor
        Trabzon'da evini su bastığı sırada yaralanan kadının tedavisi devam ediyor
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Trabzon Valisi Yıldırım, taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde inceleme...
        Trabzon Valisi Yıldırım, taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde inceleme...