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        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 12:08 Güncelleme: 22.09.2024 - 12:08
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        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

        Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

        Ligde oynadığı ilk 4 maçta sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.

        Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Enis Destan, Hüseyin Türkmen ile kart cezalısı Edin Visca, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

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