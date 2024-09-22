Trabzonspor Gaziantep FK maçına hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçı öncesi son antrenmanını, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Gaziantep Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
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