Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        GÜNCELLEME - Trabzon'da taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde temizlik çalışmaları sürüyor

        Trabzon'da önceki gün etkili olan yağışın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde temizlik çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 13:02 Güncelleme: 22.09.2024 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Trabzon'da taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde temizlik çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da önceki gün etkili olan yağışın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde temizlik çalışmaları devam ediyor.

        Sürmene ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde yağıştan etkilenen iş yerleri ve evlerin zemin katlarındaki temizlik çalışmaları sürüyor. İş makineleriyle, mahalle merkezinden geçen dere içerisinde oluşan hafriyatı kaldırma çalışması da yapılıyor.

        Araklı ilçesinde sağanak sonrasında derelerin taşması sonucu su basan Özgen Mahallesi'ndeki Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu binaların zemin katlarından yapılan su tahliye işlemlerinin ardından balçıklar temizleniyor.

        Ekipler, tıkanan rögarların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Türk Kızılay ise ikram araçlarıyla ilçelerde sıcak çorba, kumanya, içecek, su ve ikramlık dağıtıyor.

        Öte yandan Arsin Belediyesi, ilçede meydana gelen taşkın ve heyelandan zarar gören tüm vatandaşların, Arsin Hükümet Konağı'nda oluşturulan AFAD Başvuru Bürosu'na başvuru yapabileceklerini duyurdu.

        - Ulaşılamayan mahalle kalmadı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerinde meydana gelen sel, heyelan ve su taşkınlarının ardından harekete geçen ekiplerin büyük gayretle çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

        İlçe merkezlerindeki tüm okulların temizlenerek eğitime hazır hale getirildiği, yüksek kesimli mahallelerdeki okullarda ise çalışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, yol onarım, heyelan ve menfez temizliği çalışmalarının sürdürüldüğü Araklı, Arsin, Yomra ve Sürmene ilçelerinde ulaşılamayan mahalle kalmadığına işaret edildi.

        Açıklamada, çökmeler nedeniyle yolu tamamen açılamayan bazı mahallelere ulaşımın alternatif yollardan sağlandığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "İlçelerimizde hayat büyük oranda normale döndü, kalan aksaklıklar da en kısa sürede giderilecek. Bunun için ekiplerimiz, ilçe belediyelerimiz ve kamu kurumlarımızla seferberlik halindeyiz. Vatandaşlarımız olumsuz bir durum yaşadığında Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezinin Alo 153 hattından bizlere ulaşabilir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Site içerisinde otomobilin altında kalan çocuk "asli kusurlu" bulundu
        Site içerisinde otomobilin altında kalan çocuk "asli kusurlu" bulundu
        Sel tehlikesi sürüyor! Çarşambaya kadar dikkat!
        Sel tehlikesi sürüyor! Çarşambaya kadar dikkat!
        İstanbul'da kaçak kat üstüne kaçak kat
        İstanbul'da kaçak kat üstüne kaçak kat
        Metin Arolat'a ilk veda
        Metin Arolat'a ilk veda
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        Dehşet canlı yayında ortaya çıktı: 14 yaşındaki kızı Afgan uyruklu kişiye para karşılığında satmışlar
        Dehşet canlı yayında ortaya çıktı: 14 yaşındaki kızı Afgan uyruklu kişiye para karşılığında satmışlar
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Dış basında derbi yankıları!
        Dış basında derbi yankıları!
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        Abladan vahşet! Kardeşini öldürüp çeyiz sandığına koydu
        Abladan vahşet! Kardeşini öldürüp çeyiz sandığına koydu
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        İzmir Körfezi bu kez de kırmızıya döndü: Uzmanlar nedenini açıkladı
        İzmir Körfezi bu kez de kırmızıya döndü: Uzmanlar nedenini açıkladı
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Dünyada ikinci
        Dünyada ikinci
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film

        Benzer Haberler

        Trabzon'da sel sonrası Karadeniz renk değiştirdi; kayıp kişi aranıyor (2)
        Trabzon'da sel sonrası Karadeniz renk değiştirdi; kayıp kişi aranıyor (2)
        Trabzonspor Gaziantep FK maçına hazır
        Trabzonspor Gaziantep FK maçına hazır
        Trabzon'da taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde temizlik çalışmaları s...
        Trabzon'da taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde temizlik çalışmaları s...
        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı, yeni akademik yılda öğrencilere başarılar di...
        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı, yeni akademik yılda öğrencilere başarılar di...
        Trabzon'da taşkında kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Trabzon'da taşkında kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Bordo-mavililer galibiyetle tanışmak istiyor
        Bordo-mavililer galibiyetle tanışmak istiyor