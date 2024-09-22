Trabzon'da denizde ceset bulundu

Öte yandan, cesedin önceki gün Sürmene'de meydana gelen taşkın ve heyelanlar sırasında kaybolan 65 yaşındaki Ali Kemal Demir'e ait olabileceği, bu nedenle kimlik tespiti için ailesinin Trabzon Adli Tıp Kurumu'na çağrıldığı öğrenildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, bir erkeğe ait olduğu tespit edilen cesedi bota alarak, Trabzon Havalimanı yanındaki limana getirdi.

Trabzon Havalimanı açıklarında su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden balıkçılar, durumu polise bildirdi.

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