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        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı İskurt, yağıştan etkilenen Araklı'da incelemede bulundu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Trabzon'da önceki gün etkili olan yağışın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen Araklı ilçesinde yürütülen çalışmaları takip etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 19:03 Güncelleme: 22.09.2024 - 19:03
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı İskurt, yağıştan etkilenen Araklı'da incelemede bulundu
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Trabzon'da önceki gün etkili olan yağışın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen Araklı ilçesinde yürütülen çalışmaları takip etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı İskurt, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile Araklı ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Taşkın ve heyelanlardan etkilenen esnafı ziyaret eden İskurt ve beraberindekiler, vatandaşlara "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

        Evlerini su basan vatandaşları da ziyaret eden İskurt, ilçede yürütülen temizleme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, esnaf ve vatandaşları hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını belirtti.

        Genç, şiddetli yağışlar sonucu bazı bölgelerde sel ve heyelan olaylarının yaşandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

        "İlk andan itibaren belediye ekiplerimizle sahada durum tespiti yaptık, gerekli müdahaleleri başlattık. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, mağduriyetlerin giderilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu tür afetler, bölgenin doğal yapısı nedeniyle zaman zaman yaşanabiliyor. Ancak devletimiz ve belediyemiz her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşımızın yanındadır. Tüm yetkili kurumlarla koordinasyon halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hiçbir esnafımızı, hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız, yaraları birlikte saracağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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