Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        GÜNCELLEME - Trabzon'da denizde bulunan cesedin taşkında kaybolan kişiye ait olduğu belirlendi

        Trabzon'da denizde bulunan cesedin, Sürmene ilçesinde önceki gün meydana gelen taşkın ve heyelanlar sırasında kaybolan kişiye ait olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 16:49 Güncelleme: 22.09.2024 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Trabzon'da denizde bulunan cesedin taşkında kaybolan kişiye ait olduğu belirlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da denizde bulunan cesedin, Sürmene ilçesinde önceki gün meydana gelen taşkın ve heyelanlar sırasında kaybolan kişiye ait olduğu belirlendi.

        Ortahisar ilçesindeki Trabzon Havalimanı mevkisi açıklarında su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden balıkçılar, durumu polise bildirdi.

        Sahil Güvenlik, Deniz Polisi Kurbağa Adamları ve Gemi Adamları bir erkeğe ait olduğu tespit edilen cesedi bota alarak, Trabzon Havalimanı yanındaki limana getirdi.

        Ambulansa alınan ceset, kimlik tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Cesedin, Sürmene ilçesinde 20 Eylül Cuma günü meydana gelen taşkın ve heyelanlar sırasında kaybolan ve 3 gündür aranan 65 yaşındaki Ali Kemal Demir'e ait olabileceği ihtimali üzerine, Demir'in yakınları Adli Tıp Kurumu'na çağırıldı.

        Yakınlarının tespiti sonucu, cesedin Ali Kemal Demir'e ait olduğu belirlendi.

        Öte yandan Trabzon Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Aziz Yıldırım'ın Sürmene ilçesi Çavuşlu Mahallesi'ne giderek, Demir'in ailesine taziyelerini ilettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hayfa saldırısı 1 milyon kişiyi etkiledi
        Hayfa saldırısı 1 milyon kişiyi etkiledi
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Hayallerle yola çıkmışlardı! Bir aile kazası...
        Hayallerle yola çıkmışlardı! Bir aile kazası...
        Site içerisinde otomobilin altında kalan çocuk "asli kusurlu" bulundu
        Site içerisinde otomobilin altında kalan çocuk "asli kusurlu" bulundu
        Sel tehlikesi sürüyor! Çarşambaya kadar dikkat!
        Sel tehlikesi sürüyor! Çarşambaya kadar dikkat!
        Metin Arolat'a ilk veda
        Metin Arolat'a ilk veda
        Çalıştığı iş yerini soymak için kaza yaptı!
        Çalıştığı iş yerini soymak için kaza yaptı!
        "Ölümü yakıştıramadım"
        "Ölümü yakıştıramadım"
        İstanbul'da kaçak kat üstüne kaçak kat
        İstanbul'da kaçak kat üstüne kaçak kat
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Dış basında derbi yankıları!
        Dış basında derbi yankıları!
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film

        Benzer Haberler

        Trabzon 'da sel sonrası Karadeniz renk değiştirdi; kayıp kişinin cansız bed...
        Trabzon 'da sel sonrası Karadeniz renk değiştirdi; kayıp kişinin cansız bed...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı İskurt, yağıştan etkilenen Araklı'da...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı İskurt, yağıştan etkilenen Araklı'da...
        Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e g...
        Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e g...
        Trabzon'da denizde ceset bulundu
        Trabzon'da denizde ceset bulundu
        Eski Trabzon belediye başkanlarından Orhan Karakullukçu vefat etti
        Eski Trabzon belediye başkanlarından Orhan Karakullukçu vefat etti
        Trabzon'da sel sonrası Karadeniz renk değiştirdi; kayıp kişi aranıyor (2)
        Trabzon'da sel sonrası Karadeniz renk değiştirdi; kayıp kişi aranıyor (2)