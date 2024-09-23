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        Trabzon'da taşkın ve heyelanlar sonrası zarar tespit çalışmaları devam ediyor

        Trabzon'un doğusundaki Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde 21 mahallenin heyelan, sel ve su baskınından etkilendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 00:22 Güncelleme: 23.09.2024 - 00:55
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        Trabzon'da taşkın ve heyelanlar sonrası zarar tespit çalışmaları devam ediyor
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        Trabzon'un doğusundaki Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde 21 mahallenin heyelan, sel ve su baskınından etkilendiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, 20 Eylül Cuma günü üç ilçede metrekareye 165 kilogram yağış düşmesi sonucu taşkın ve heyelanların meydana geldiği hatırlatıldı.

        Konuyla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ve kaymakamlıklarda oluşturulan ilçe AFAD merkezinde 332 ihbar alındığı ve ihbarların en kısa süre içinde değerlendirilerek sonuçlandırıldığı belirtildi.

        Sürmene ilçesinde heyelanın ilk saatlerinde kaybolan Ali Kemal Demir'in cesedinin dün yapılan arama faaliyetleri sonucunda kıyıya 1 mil açıkta denizde bulunduğu ifade edilerek, AFAD, DSİ, karayolları, belediyeler, Türk Telekom, Çoruh Edaş, Türk Kızılayı, sahil güvenlik, jandarma, emniyet, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Defterdarlık, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, ulaştırma, meteoroloji ve sivil toplum kuruluşlarından toplamda 821 personel, DSİ, karayolları ve belediyelerden 177 iş makinası, 340 araç ve 5 bot ile arama kurtarma, kapalı yol ve dere rüsubat çalışmalarına müdahale edildiği bildirildi.

        Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde toplamda 21 mahallenin heyelan, sel ve su baskınından etkilendiği işaret edilen açıklamada, "8 mahallede etüt çalışmaları tamamlanmıştır. Diğer mahallelerde çalışmalar devam etmektedir. Zarar tespit çalışmalarına başlanılmış olup Araklı ve Sürmene ilçelerimizde 121 iş yeri, 25 konut ve 18 araçta çalışmalar tamamlanmıştır." bilgisine yer verildi.

        Açıklamada, Sürmene ilçesinin 4 mahallesinde 125 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü, tarımsal ürün zararları için henüz net bir veriye ulaşılmadığı belirtilerek, şunları kaydedildi:

        "Bu hususta ürün zarar tespit çalışmaları sürdürülmektedir. Sürmene ve Araklı ilçelerinde 44 noktada 1749 abonenin kesintisi giderilmiş olup 4 km fiber hat yenilenmiştir, 15 noktada 568 abone için çalışmalar devam etmektedir. Araklı ilçesinde hasar gören 4 trafo merkezinde tüm arızalar giderilmiş olup enerji verilemeyen mahalle kalmamış, bazı haneler için arıza giderme çalışmaları devam etmektedir. Diğer merkezler çözüme ulaştırılmıştır. Türk Kızılayı 3 ikram aracıyla toplamda 600 sıcak çorba, 2 bin 180 yemek, 6 bin 650 içecek, 6 bin 650 ikramlık ve 3 bin 100 su dağıtımda bulunmuştur."

        Öte yandan Trabzon Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Vali Aziz Yıldırım'ın Sürmene ve Araklı ilçelerinde yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldığı bildirildi.

        Paylaşımda, Yıldırım'ın Araklı Kaymakamlığında kurulan kriz masasında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü ile ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlediği kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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