Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Doğu Karadeniz yaylalarında besicilerin dönüş yolculuğu başladı

        Doğu Karadeniz'de yaz başında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar, yaklaşık 4 aylık yayla sezonunun sonuna geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 13:26 Güncelleme: 23.09.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu Karadeniz yaylalarında besicilerin dönüş yolculuğu başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Doğu Karadeniz'de yaz başında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar, yaklaşık 4 aylık yayla sezonunun sonuna geldi.

        Yörede asırlardır süren yayla göçü geleneği kapsamında havaların ısınmasıyla yaylalara giden besiciler, hayvanlarını sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar çayırda otlatma imkanı buldu.

        Kışın tüketecekleri çeşitli gıda ürünlerini de üreten besiciler, okulların açılmasıyla kısmen de olsa geri dönüşlere başladı.

        Günler öncesinden kuşak ve peştamalın yanı sıra "çal yeleği" diye bilinen yöresel kıyafetlerini hazırlayan kadınlar, hayvanlarını da nazarlık, renkli ip ve boncuklardan yaptıkları ürünlerle süsledi.

        Gün doğumuyla dönüş yoluna koyulan ve zorlu coğrafi şartlar nedeniyle bir an olsun hayvanlarının başından ayrılmayan besiciler, yolculuk sırasında sürülerini belirli aralıklarla dinlendiriyor.

        Hayvanlarına zil takan besiciler, büyük kısmı patika yolda kilometrelerce süren zorlu yolculuğun ardından akşam saatlerinde köylerine varıyor.

        Besicilerin yayladan dönüş yolculuğu, renkli görüntülere sahne oluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        "Fırsatçı bir yaklaşım"
        "Fırsatçı bir yaklaşım"
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        Boşandığı eşine cinsel saldırı! İşte istenen ceza!
        Boşandığı eşine cinsel saldırı! İşte istenen ceza!
        Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
        Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        Borsada da kayıp
        Borsada da kayıp
        Buruk günler geride kaldı!
        Buruk günler geride kaldı!
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        Şirketler neden az vergi ödüyor?

        Benzer Haberler

        Doğu Karadeniz lezzetleri Moskova'da tanıtıldı
        Doğu Karadeniz lezzetleri Moskova'da tanıtıldı
        Trabzon'da selin bilançosu; 1 ölü, 121 iş yeri, 25 konut ve 125 dekar arazi...
        Trabzon'da selin bilançosu; 1 ölü, 121 iş yeri, 25 konut ve 125 dekar arazi...
        Trabzon'da taşkın ve heyelanlar sonrası zarar tespit çalışmaları devam ediy...
        Trabzon'da taşkın ve heyelanlar sonrası zarar tespit çalışmaları devam ediy...
        Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında rakibini 5-0...
        Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında rakibini 5-0...
        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
        Trabzon 'da sel sonrası Karadeniz renk değiştirdi; kayıp kişinin cansız bed...
        Trabzon 'da sel sonrası Karadeniz renk değiştirdi; kayıp kişinin cansız bed...