Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Eski Trabzon Belediye Başkanı Orhan Karakullukçu, son yolculuğuna uğurlandı

        Trabzon'da önceki gün vefat eden eski belediye başkanlarından Orhan Karakullukçu'nun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 13:45 Güncelleme: 23.09.2024 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski Trabzon Belediye Başkanı Orhan Karakullukçu, son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da önceki gün vefat eden eski belediye başkanlarından Orhan Karakullukçu'nun cenazesi toprağa verildi.

        Karakullukçu için Atatürk Alanı'ndaki belediye binası önünde düzenlenen törende konuşan TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon'a değer katan çok önemli bir ismi son yolculuğuna uğurladıklarını söyledi.

        Karaismailoğlu, merhumun şehre hizmet ederken çok değer kattığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Belediyecilik şehre konfor ve güven katmaktır. İşte Orhan başkanımız da bunu şehrimize katmıştır. İnşallah şehrimiz bu değerli insanlar sayesinde daha da gelişip büyüyecek. İhtilal sonrasındaki 5 yıllık sürede bu kadar güzel işlere imza atmak, bu kadar güzel insanları burada toplamak kolay iş değildir. Trabzon gibi kültür ve medeniyet şehrine hizmet etmek herkese nasip olmaz. Orhan başkanımız, her zaman yaptığı eserlerle ve değerli kişiliğiyle anılacaktır. Ben de bakanlık dönemimde kendisiyle sık sık görüşerek o mütevazi ve devlet adamı kişiliğiyle kendisinden her zaman enerji aldığım çok değerli birisidir. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, bütün Trabzonlu hemşehrilerimize ve ailesine de baş sağlığı diliyorum."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise şehirde Orhan Karakullukçu isminin yaşatılacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Milletine, memleketine hizmet etmeye sevdalı bir değerimizi kaybettik. Benim de tanıma ve tanışma fırsatına eriştiğim çok değerli bir büyüğümdü. Tüm şehrimizin başı sağ olsun. Çok güzel işler yapan, eserler bırakan, şehrine aşık bir değerimizi kaybettik. Onu anmak, onu anlamak ve aynı zamanda onu yaşatmak bizim için bir vazifedir. Allah nasip ederse merhum Orhan Karakullukçu'nun ismini şehrimizin en nadide ve en güzel mekanlarında ölümsüzleştirmek ve yaşatmak istiyoruz."

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da şehrin büyük bir hizmetkarını kaybettiğini ifade ederek, "'Trabzon'a nasıl daha hizmet edebiliriz? Trabzon'da yaşayan vatandaşlarımızın hayatını nasıl daha güzel yapabiliriz? Nasıl kalıcı eserler bırakabiliriz?'den bahsederdi. O kadar şehrine aşık, insanlarına aşık bir insandı. Dokunduğu her yerde kalıcı izler bırakan, akıl ve bilimi rehber edilmiş ve onun emrettiği şekilde işler yapmış bir belediye başkanımızdı." diye konuştu.

        Karakullukçu için daha sonra İskenderpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Karakullukçu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve vatandaşlar katıldı.

        Karakullukçu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sülüklü Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci veda
        İkinci veda
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        "Fırsatçı bir yaklaşım"
        "Fırsatçı bir yaklaşım"
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        Boşandığı eşine cinsel saldırı! İşte istenen ceza!
        Boşandığı eşine cinsel saldırı! İşte istenen ceza!
        Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
        Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        Borsada da kayıp
        Borsada da kayıp
        Buruk günler geride kaldı!
        Buruk günler geride kaldı!
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        Şirketler neden az vergi ödüyor?

        Benzer Haberler

        Doğu Karadeniz yaylalarında besicilerin dönüş yolculuğu başladı
        Doğu Karadeniz yaylalarında besicilerin dönüş yolculuğu başladı
        Doğu Karadeniz lezzetleri Moskova'da tanıtıldı
        Doğu Karadeniz lezzetleri Moskova'da tanıtıldı
        Trabzon'da selin bilançosu; 1 ölü, 121 iş yeri, 25 konut ve 125 dekar arazi...
        Trabzon'da selin bilançosu; 1 ölü, 121 iş yeri, 25 konut ve 125 dekar arazi...
        Trabzon'da taşkın ve heyelanlar sonrası zarar tespit çalışmaları devam ediy...
        Trabzon'da taşkın ve heyelanlar sonrası zarar tespit çalışmaları devam ediy...
        Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında rakibini 5-0...
        Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında rakibini 5-0...
        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi