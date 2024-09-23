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        Trabzon'daki taşkında ölen kişinin cenazesi defnedildi

        Trabzon'un Sürmene ilçesindeki taşkın ve heyelanlar sırasında kaybolan ve cenazesi dün Karadeniz'de bulunan 65 yaşındaki Ali Kemal Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 16:51 Güncelleme: 23.09.2024 - 16:51
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        Trabzon'daki taşkında ölen kişinin cenazesi defnedildi
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        Trabzon'un Sürmene ilçesindeki taşkın ve heyelanlar sırasında kaybolan ve cenazesi dün Karadeniz'de bulunan 65 yaşındaki Ali Kemal Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

        Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Demir için Sürmene Eski Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene Demir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu ile vatandaşlar katıldı.

        İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Demir'in cenazesi, Çavuşlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

        İlçede 20 Eylül'de etkili olan sağanağın ardından evinden camiye gitmek için ayrılan işitme engelli Demir'in, bir süre sonra kaybolduğu anlaşılmış ve arama çalışmaları başlatılmıştı.

        Demir'in cenazesi dün akşam saatlerinde ise Trabzon Havalimanı mevkisi açıklarında bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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