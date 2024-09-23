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        Trabzon'da taşkın ve heyelanlar sonrası zarar tespit çalışmaları sürüyor

        Trabzon'un Sürmene ilçesinde 175 dekar tarım arazisi, Yomra'da ise 8 bin 420 metrekare fındık bahçesinin heyelan, sel ve su baskınından etkilendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 22:43 Güncelleme: 23.09.2024 - 22:43
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        Trabzon'da taşkın ve heyelanlar sonrası zarar tespit çalışmaları sürüyor
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        Trabzon'un Sürmene ilçesinde 175 dekar tarım arazisi, Yomra'da ise 8 bin 420 metrekare fındık bahçesinin heyelan, sel ve su baskınından etkilendiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, 20 Eylül Cuma günü Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde metrekareye 165 kilogram yağış düşmesi nedeniyle sel ve heyelanların meydana geldiği anımsatıldı.

        112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD merkezlerine 339 ihbar geldiği ifade edilen açıklamada, bölgede şu ana kadar 722 personel ile 277 araç tarafından kapalı yol ve dere çalışmalarına müdahale edildiği belirtildi.

        Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde 21 mahallede etüt çalışması yapıldığına işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        "12 hane etkilenmiş, 11 konut, 1 iş yeri boşaltılmıştır. Sürmene’de 175 dekar tarım arazisi, Yomra’da ise 8 bin 420 metrekare fındık bahçesi zarar görmüş olup çalışmalar devam etmektedir. Toplam 4 kilometre fiber hat yenilenmiş olup 187 abone için çalışmalar sürmektedir. Bütün ilçe ve mahallelerin enerji arızaları giderilmiş olup bazı haneler için arıza giderme çalışmaları devam etmektedir. Türk Kızılay toplamda 600 sıcak çorba, 2 bin 190 yemek, 7 bin 750 içecek, 7 bin 650 ikramlık ve 3 bin 900 su dağıtımda bulunmuştur."

        Açıklamada, sel ve heyelandan etkilenen bölgede dere yataklarını temizleme, yol onarımı ile tarım zararlarının tespiti için tüm kurumların görev başında olduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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