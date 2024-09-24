Trabzon'da 461 hafız için icazet töreni düzenlenecek

Trabzon'da, 2024 Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında 461 hafız için icazet töreni gerçekleştirilecek.

İl Müftüsü Selami Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 26 Eylül Perşembe günü saat 13.30'da hafızlığını tamamlayanlar için düzenlenecek törene, Trabzon'da yetişmiş, ülkenin farklı yerlerinde görev yapan hafızların da katılacağını belirtti.

"Hafızlarımızın yanında olmaya, onların bu mutlu gününe şahitlik etmeye, icazet merasimine Trabzon'umuzun Kur'an kurslarına katkıda bulunan Kur'an sevdalılarını, hafızlarımızın ailelerini ve tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullanan Aydın, şunları kaydetti: